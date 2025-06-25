Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlar sıra beklerken Seher Erbaş VIP kontenjanından 6'ncı kez hacca gitti /25 Haziran 2025 10:12

Milyonlar sıra beklerken Seher Erbaş VIP kontenjanından 6'ncı kez hacca gitti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın, “VIP” kontenjanından 6. kez hacca gittiği iddia edildi.

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Sözcü’de yer alan habere göre milyonlarca vatandaş hac sırası beklerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, “VIP” kontenjanından 6. kez hacca gitti. Geçen yıl da hac döneminde kuraya girmeden Suudi Arabistan’a giden Seher Erbaş, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da VIP kontenjanından hacca gitmişti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, bütçesi ve uygulamalarıyla sık sık tartışma konusu olurken, Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş bu yıl da hacca gitti. Erbaş ailesi önce Riyad’a gitti, ardından da Medine ve Mekke’ye geçti. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından kendilerine tahsis edilen lüks suit odada kalan aile, seyahat boyunca da Amerikan malı GMC siyah cip kullandı. Cipin konsolosluğa kayıtlı ancak Erbaş’a tahsisli olduğu bildirildi.

2 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olan Erbaş, ilk hac ziyaretini 2018’de yaptı. Suudi Arabistan ziyaretlerinin tümüne eşini de götürdü. Bu gezilerin bazılarında Seher Erbaş’a koruma polisi de eşlik etti. Seher Erbaş, 2020 ve 2021’de Covid-19 salgını nedeniyle hacca gidemedi. 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 ve 2025’te 6 kez hacı oldu.

Suudi Arabistan’ın ülkelere kota uygulaması nedeniyle hac görevini yerine getirmek isteyenler kuraya tabi tutuluyor. Hacca gitmek için bu yıl, 1 milyon 849 bin 584 kişi başvuru yaptı. Kura sonucu 84 bin 942 kişi hacca gidebildi. Yaklaşık 2 milyon kişi gelecek yılın kurasına kaldı.
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