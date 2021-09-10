Samanyolu Haber /Dünya / Milyonlarca Amerikalıya aşı olma zorunluluğu getirdi /10 Eylül 2021 09:13

Milyonlarca Amerikalıya aşı olma zorunluluğu getirdi

ABD Başkanı Joe Biden milyonlarca Amerikan vatandaşına aşı olma zorunluluğu getirdi. Biden "Sabırlı olduk. Ama sabrımız tükeniyor ve (aşı olmayı) reddetmeniz hepimize mal oluyor" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, korona pandemisiyle mücadelede yaklaşık 100 milyon Amerikan vatandaşını aşı olmaya zorlayan kararlar aldı. Aşı olma zorunluluğu, özel sektörde, sağlıkta, federal hükümette ve hükümetle iş yapan şirketlerde çalışanları kapsıyor.

Biden yönetiminin aldığı kararlara göre 100'den fazla çalışanı olan özel şirketler çalışanlarına ya aşı olma ya da her hafta düzenli test yaptırma zorunluluğu getirecek. Bu uygulamanın ülkedeki yaklaşık 80 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

Tüm hükümet çalışanlarına ve hükümetten iş alan şirketlerin çalışanlarına da aşı olma zorunluluğu getiriliyor. Önceki düzenlemede hükümet çalışanlarına aşı olmamaları halinde her hafta düzenli test yaptırma mecburiyeti vardı. Ayrıca 17 milyon sağlık çalışanına da aşı olma zorunluluğu getirildi.

Biden Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada aşı olmayı reddeden milyonlarca Amerikan vatandaşına yüklendi. "Sabırlı olduk. Ama sabrımız tükeniyor ve (aşı olmayı) reddetmeniz hepimize mal oluyor" diyen Biden aşı olmayan azınlığın "büyük zarar verebileceğini ve verdiğini" söyledi.

Biden aşı olmayı reddeden azınlığın az sayıdaki bazı seçilmiş yetkili tarafından da desteklendiğini söyleyerek, aşı olmayanların pandeminin atlatılmasına engel olduğunu belirtti. Biden "Aşılanmamışlar hastanelerimizi tıka basa dolduruyor, acil müdahale odalarını ve yoğun bakım ünitelerini kaplıyor, kalp krizi geçiren, pankreas iltihabı ya da kanser hastası olan birine oda bırakmıyor" diye konuştu.

ABD'de aşı olmayanların sayısı 80 milyonu buluyor. Araştırmalar bu insanların çoğunun daha genç, daha eğitimsiz, beyaz ve Cumhuriyetçi Parti taraftarı olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhuriyetçi Parti ise Biden yönetiminin bu uygulamalarını eleştiriyor. ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçiler grubu Twitter hesabından Biden'ın "Konu özgürlük değil" ifadesine atıfla "Diktatörlüğe çok benziyor" paylaşımını yaptı.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster da bir açıklama yayınlarak "Biden ve radikal demokratların burunlarını Anayasa'ya soktuklarını" söyledi. Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu Ulusal Başkanı Everett Kelley de bu tür değişikliklerin mümkün olduğunca kendileriyle görüşülmesi gerektiğini söyledi.
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