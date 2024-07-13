Samanyolu Haber /Ekonomi / Milyonlarca çalışan bekliyor ama... İşte asgari ücrete ara zam yapılmamasının nedeni /13 Temmuz 2024 08:58

Milyonlarca çalışan bekliyor ama... İşte asgari ücrete ara zam yapılmamasının nedeni

Asgari ücrete ara yapılmamasının perde arkasından vergi hesabı çıktı. Zam yapılmazsa milyonlarca memur, kamu işçisi ve özel sektör çalışanı ikinci 6 ayda 5.100 TL fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, açlık sınırının bile altına düşen 17.002 liralık asgari ücrete iktidarın ara zam yapmak istememesinin arka planından milyonlarca memur ve işçiden daha fazla vergi toplama hesabı çıktı. Asgari ücrete temmuzda yüzde 25 oranında zam yapılırsa memurlar, kamu işçileri ve özel sektör çalışanlarının temmuz-aralık döneminde ödeyeceği Gelir Vergisi tutarı 5.100 lira azalacak. Diğer bir ifadeyle devlete gidecek bu para çalışanların cebinde kalacak. İktidar milyonlarca çalışanın lehine olacak bu durumun oluşmaması için asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına şimdilik göz yumuyor.

2022’de çıkarılan düzenlemeyle Asgari Geçim İndirimi kaldırıldı ve onun yerine asgari ücret üzerinden vergi (Gelir Vergisi) alınmaması sağlandı. Bu muafiyetten, memurlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların asgari ücrete karşılık gelen tutar düzeyinde yararlanmasının da önü açıldı. Bu düzenleme ile asgari ücrete yapılan her zam ile tüm ücretlilerin vergi muafiyeti tutarı otomatik olarak artmaya başladı.

VERGİ TUTARINI DÜŞÜRDÜ

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya’nın yaptığı hesaplamalara göre, geçen yıl 8.506 lira olan asgari ücretin ara zam yapılarak 11.402 liraya çıkarılmasıyla her bir devlet memuru yılın ikinci 6 ayında toplam 3.477 lira daha az vergi ödedi. İlk 6 ayda aylık 1.176 lira olan istisna tutarı bu sayede 1.902 liraya çıktı. Aynı şekilde bu yıl da ara zam yapılmış olursa her bir memurun asgari ücret kaynaklı vergi istisnası 3.400 liradan 4.251 liraya çıkacak ve toplamda 6 ay için 5.100 lira daha az vergi ödeyecek.
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