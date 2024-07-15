Milyonlarca emeklinin beklediği tarih! Son kararı Erdoğan verecek

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısına çevrildi. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.



Kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam ana gündem maddesi olacak.



Habertürk'te yer alan habere göre, en merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma olacak. Zam miktarı kök aylık ve hazine desteğine ilişkin son karar, Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.



Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre kısmen aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.



NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan Esad görüşmesiyle ilgili son durum da konuşulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Erdoğan açıklayacak.