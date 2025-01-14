Samanyolu Haber /Ekonomi / Milyonlarca emekliye kötü haber! 'Emekli Yılı' bitti, indirim kaldırıldı /14 Ocak 2025 00:17

Milyonlarca emekliye kötü haber! 'Emekli Yılı' bitti, indirim kaldırıldı

'Emekli Yılı' 2024'ün sona ermesiyle birlikte emeklilerin yararlandığı bazı indirimler de son buldu. Geçtiğimiz gün yüzde 44 zam gelen trenlerde uygulanan yüzde 10'luk indirimin yanı sıra şehirlerarası otobüslerdeki yüzde 20'lik indirimler kaldırıldı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ün ilk Kabine toplantısının ardından duyurduğu 'Emekliler Yılı' kapsamında Tarım Kredi, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kapsamda bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurmuştu.

Ayrıca, emeklilere şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtilmişti.

BİLETLER DE KÖPRÜ OTOYOLLAR DA ZAMLANDI

Köprü, otoyol ve tünellere gelen zammın ardından TCDD, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 44 zam yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi.

TREN BİLETLERİNDE İNDİRİM KALDIRILDI

Ekonomim'in haberine göre 'Emekli Yılı'nın sona ermesiyle beklentinin altında zam alabilen emeklinin yararlandığı indirimler de son buldu. Emekliler için YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde uygulanan yüzde 10 indirim hakkı 31 Aralık 2024 itibarıyla kaldırıldı.

Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;

Ankara-İstanbul güzergahı için 780 TL yerine 702 TL,
Ankara-Konya güzergahı için 360 TL yerine 324 TL,
Ankara-Eskişehir güzergahı için 390 TL yerine 351 TL ödeyecekti.

OTOBÜS BİLETİ İNDİRİMİ DE KALDIRILDI

'Emekliler Yılı'nın sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde emeklilere uygulanan yüzde 20 indirim de kaldırıldı.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri de bilet fiyatlarında zam yaptı.

İstanbul - Ankara güzergahı için ortalama otobüs bileti fiyatı 500 TL.
İstanbul - İzmir güzergazı için ortalama otobüs bileti fiyatı 600 TL
İstanbul - Konya güzergazı için ortalama otobüs bileti fiyat 1000 TL'ye yükseldi.

Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;

İstanbul - Ankara güzergahı için 500 TL yerine 400 TL,
İstanbul - İzmir güzergazı için 600 TL yerine 480 TL,
İstanbul - Konya güzergazı için 1000 TL yerine 800 TL ödeyecekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milyonlarca emekliye kötü haber! 'Emekli Yılı' bitti,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:19:36