Milyonlarca emekliye kötü haber! 'Emekli Yılı' bitti, indirim kaldırıldı





OTOBÜS BİLETİ İNDİRİMİ DE KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ün ilk Kabine toplantısının ardından duyurduğu 'Emekliler Yılı' kapsamında Tarım Kredi, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatmıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kapsamda bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurmuştu.Ayrıca, emeklilere şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtilmişti.Köprü, otoyol ve tünellere gelen zammın ardından TCDD, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 44 zam yapıldı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi.Ekonomim'in haberine göre 'Emekli Yılı'nın sona ermesiyle beklentinin altında zam alabilen emeklinin yararlandığı indirimler de son buldu. Emekliler için YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde uygulanan yüzde 10 indirim hakkı 31 Aralık 2024 itibarıyla kaldırıldı.Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;Ankara-İstanbul güzergahı için 780 TL yerine 702 TL,Ankara-Konya güzergahı için 360 TL yerine 324 TL,Ankara-Eskişehir güzergahı için 390 TL yerine 351 TL ödeyecekti.'Emekliler Yılı'nın sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde emeklilere uygulanan yüzde 20 indirim de kaldırıldı.Yeni yılın gelmesiyle birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri de bilet fiyatlarında zam yaptı.İstanbul - Ankara güzergahı için ortalama otobüs bileti fiyatı 500 TL.İstanbul - İzmir güzergazı için ortalama otobüs bileti fiyatı 600 TLİstanbul - Konya güzergazı için ortalama otobüs bileti fiyat 1000 TL'ye yükseldi.Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;İstanbul - Ankara güzergahı için 500 TL yerine 400 TL,İstanbul - İzmir güzergazı için 600 TL yerine 480 TL,İstanbul - Konya güzergazı için 1000 TL yerine 800 TL ödeyecekti.