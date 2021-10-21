Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca göçmen Meksika sınırında gözaltına alındı /21 Ekim 2021 17:41

Milyonlarca göçmen Meksika sınırında gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bir kaynağına göre, ABD yetkilileri sadece 2021 yılı içinde, ABD-Meksika sınırında 1,7 milyon göçmeni gözaltına alındı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçerken Biden yönetimi sert eleştirilere ve sorulara maruz kaldı. Rekor kıran gözaltı sayısı ilk olarak Washington Post tarafından duyuruldu.

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Ocak ayında göreve başlayan Demokrat Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarının çoğunu tersine çevirerek göçmenlik politikasına daha insancıl bir yaklaşım vaat etmişti. Ancak tüm bu vaatlere rağmen, geçtiğimiz ay Meksika’dan Rio Grande nehrini geçerek Teksas’a ulaşan çoğu Haitili 15 bin göçmen akını olmuştu. ve bu sığınmacılar uluslararası bir köprünün altına derme çatma bir kamp kurmuşlardı.
 
Biden yönetimi, kampı boşaltarak yaklaşık 8 bin Haitili göçmeni sınır dışı etmişti. Binlerce kişi duruşmaları beklemek üzere ABD göçmenlik sistemine bırakıldı. Sınır dışı edilmekten korkan binlerce kişi ise Meksika’ya döndü.

KORONA BAHANESİ İLE SINIR DIŞI EDİLDİLER

Haitililerin çoğu, Trump tarafından kullanılan ve Biden’ın da devam ettirdiği bir sağlık kısıtlaması olan “Başlık 42” altında iade edildi.

Başlık 42 politikası, Covid-19 döneminin başlangıcında korona enfeksiyonlarını engellemek amacıyla Mart 2020’de uygulandı ve çoğu göçmenin sığınma talebinde bulunma şansı olmadan hızla sınır dışı edilmesine izin verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Demokratlar ve göçmenlik savunucuları Biden’ı, bu göçmenlerin çoğunu şiddet, siyasi krizler ve doğal afetler tarafından harap edilmiş bir ülke olan Haiti’ye hızlı bir şekilde sınır dışı etmesi nedeniyle eleştirdi.

Yönetim ayrıca, Del Rio’da fotoğraflanan ve videoya alınan at sırtındaki sınır devriye ajanlarının, Haitili göçmenleri nehir kıyısı boyunca geri gönderme taktikleri hakkında da bir soruşturma başlattı.
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