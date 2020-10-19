Samanyolu Haber /Dünya / Milyonlarca hayranı var, babası nefret ediyor! /19 Ekim 2020 14:48

Milyonlarca hayranı var, babası nefret ediyor!

Milyonlarca hayranı olan şarkıcı Adele'i üç yaşındayken terk eden babası Mark Evans, Güney Galler Bridgend'deki komşusunu, kızının şarkılarını çalıp söylediği için polise şikâyet etti.

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Adele'in babası tarafından polise şikâyet edilen 21 yaşındaki Fry, The Sun gazetesine mülakat verdi. 

Fry, “Sadece Adele şarkılarını söylemeyi seviyorum. Tüm arkadaşlarım sesimin ona benzediğini söylüyor. Onun şarkılarını çalmayı da seviyorum. Şarkılarını yüksek sesle çalıyorum ama Mark Evans’ın iddia ettiği kadar değil.” ifadelerini kullandı.

Mark Evans ve eşinin evin yanına iki yıl önce taşındığını aktaran Fry, Evans taşındığından beri aralarında sorun olduğunu belirterek, "Yüksek sesle şarkı söylemememi veya çalmamamı istedi. Bunun uykusunu etkilediğini ve çok rahatsız edici olduğunu söyledi." dedi.

Babası, yarışma ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Adele'i 3 yaşındaki iken terk etmişti. 

"Şaşırdım, çünkü çok büyük bir Adele hayranıyım ve çoğu zaman onun şarkılarını çalar ve onlara eşlik ederim." diyen Fry, "Sanırım benimle bir meselesi var, çünkü ben çok büyük bir Adele hayranıyım." dedi.

Güney Galler Polisi temsilcisi, MailOnline'a verdiği mülakatta, "Yerel Mahalle Polislik Ekibi durumun farkında ve sorunu çözmek için her iki tarafla da görüşme ayarlıyor." ifadelerini kullandı.
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