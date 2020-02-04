Milyonlarca kablolu modem, güvenlik açığı nedeniyle risk altında

Webtekno'dan Ozan Baki'nin haberine göre Lyrebirds araştırmacıları, "Sadece Avrupa'da tahminen 200 milyon kablolu modem var. Test edilen neredeyse hiçbir modemin, ürün yazılımı güncellemesi olmadan güvende olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle Avrupa'da savunmasız olan modem sayısının bu rakama yakın olduğu tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.





Bazı internet hizmet sağlayıcılarına bu sorun hakkında bilgilendirme ve çözüme yönelik ürün yazılımı güncellemeleri gönderildi. Ancak yine de, dünya çapında daha fazla sayıda modemin risk altında olduğu yönünde güçlü şüpheler var.





'Tüm veri trafiğini kontrol edebilir'



