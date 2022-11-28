Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca kiracının sevinci kısa sürdü /28 Kasım 2022 12:05

Milyonlarca kiracının sevinci kısa sürdü

Fahiş kira isteyen ev sahiplerine karşı kiracıları sevindiren bir kararın Yargıtay'dan geldiği iddia edilmişti. Habere göre yüzde 25'ten fazla zam yapan kiracı para iadesi alacaktı. İşte o haberle ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık'tan kiracıları hüsrana uğratacak açıklama geldi.

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Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlükte ancak bu durum kiracı ve ev sahiplerinin tartışmalarına son vermedi. Yüzde 25'ten fazlasını vermek istemeyen kiracılar soluğu mahkemelerde arıyor.

Bu konuda Yargıtay’dan da kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar geldiği yönünde haberler yapıldı.

CNN Türk’ten muhabir Buse Deviren ve kameraman Caner Emre Kınacı’nın haberinde, yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak fazlasını talep edebileceği iddia ediliyordu.

Söz konusu kararı CNN Türk’e yorumlayan Avukat Şengül Karslı, “Her iki tarafı da koruyan bir karar” demiş ve kararın emsal olmasını beklediğini belirterek, “Bu fahiş fiyatları, bedelleri ödeyemeyen kiracılar, kirayı vereni de mağdur edecek.

Hukuka uygun davranılmasını sağlamak için hukuk kuralı ihlal eden sözleşmeler geçersizdir diye hüküm de mevcut aynı madde içerisinde. Kiracılar, ödedikleri fazlayı belirsiz alacak davasıyla geri alma imkanına kavuşacaklar bu Yargıtay kararını emsal göstermek suretiyle” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu haber, sosyal medyada geniş etki uyandırmıştı.

tv100'de Candaş Tolga Işık İle Az Önce Konuştum programını sunan gazeteci Candaş Tolga Işık ise Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca ile görüştüğünü, yüksek mahkeme başkanının bu iddiayı doğrulamadığını dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Işık, “Az önce CNN Türk’ün bu haberini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya sordum, detaylı bir cevap gönderdiler. Özeti şu: ‘%25 ‘ten fazla zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak paralarını geri alabileceğine’ ilişkin çıkan haberin Yargıtay kararı ile hiçbir ilgi ve alakası yok” ifadelerini kullandı.
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