Milyonlarca lira yatırıma değil Saray'ın sefasına harcanacak

Resmi Gazete’de yayınlanan programa göre, Cumhurbaşkanlığı’nın projelerinin toplam tutarı 4.4 milyar TL. Bu yıl 470.2 milyon TL yatırım yapılacak. Devam eden projelerinin toplamı 4.1 milyar TL. Geçen yılın sonu itibariyle bu projeler için 3.8 milyar TL harcama yapıldı. Devam eden projeler için bu yıl 197.8 milyon TL daha harcama gerçekleştirilecek. Projelerin ayrıntılarına bakıldığında, 2016’da başlanan Ankara’daki ek hizmet binalarının (322.088 metrekare) toplam proje tutarı 3.1 milyar TL. Geçen yıl sonu itibariyle 3 milyar 74 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl için 9.6 milyon TL daha harcanacak. Ek hizmet binaları bu yıl bitecek. 2018’de başlanan Marmaris’teki Okluk Devlet Konukevi’nin toplam proje tutarı 685.5 milyon TL. Geçen yıl sonu itibariyle 648.3 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl 37.2 milyon TL daha harcama yapılacak olan konukevinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. 2020’de başlanılan Bitlis’teki Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri’nin toplam proje tutarı 290 milyon TL. Geçen yıl sonu itibariyle 89 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl 151 milyon TL daha harcanacak.







Cumhuriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın yeni projelerinin tutarı ise 431.6 milyon TL. Bu kapsamda bu yıl 272.4 milyon TL harcama yapılacak. Yeni projelerin ayrıntılarına bakıldığında bilgi sistemleri idame ve yenileme projesi kapsamında 15 milyon TL harcanacak. Muhtelif işler kapsamında da basılı yayın alımı, bina tefrişatı, etüt-proje, makina teçhizat bakım onarımı, yeni araç alımları için 196.2 milyon TL harcama yapılacak. Bu yılın bütçesinde Cumhurbaşkanlığı için toplam 25 binek otomobil, sürücü dahil en fazla 17 kişilik 2 minibüs, 2 de panel alınması öngörülmüştü. Programda Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki binaların muhtelif inşaat onarımı için de 220.4 milyon TL ayrıldı. Bu yıl 61.2 milyon TL harcanacak olan inşaat onarım işleri 2024’e dek devam edecek. Programa göre ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nın eğitim-kültür kapsamında devam eden projelerinin toplam tutarı da 855 milyon TL. Bu tutarın tamamı Cumhurbaşkanlığı İstanbul Millet Kütüphanesi için ayrıldı. Bu yıl bu kapsamda 92.5 milyon TL yatırım yapılacak.







ASLAN PAYI ULAŞTIRMAYA

Programa göre bu yıl en fazla yatırım 49.7 milyar TL ile ulaştırma-haberleşme sektörüne yapılacak. İkinci sırada 24.4 milyar TL ile eğitim, üçüncü sırada da 23.8 milyar TL ile enerji geliyor. Yatırımların toplam büyüklüğü ise 184.3 milyar TL.



