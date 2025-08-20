Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca memur kapı önüne mi konacak? Yandaş Cem Küçük'ten tehdit gibi sözler! /20 Ağustos 2025 14:28

Milyonlarca memur kapı önüne mi konacak? Yandaş Cem Küçük'ten tehdit gibi sözler!

Canlı yayında konuşan, yandaş Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye’de memur sayısını fazla buldu. "Daha az memurla ülke idare edilebilir" diye konuştu. Küçük'ün bu sözleri memur ve iktidar arasında zam pazarlığı sürerken kullanması dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

Hükümet ile memurlar arasında toplu sözleşme görüşmelerinden henüz anlaşma çıkmazken, Memur-Sen’e bağlı memurlar geçen günlerde greve gitmişti.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda Türkiye’de memur sayısının fazla olduğunu söyledi.

“5.5 milyon memurun fazla olduğu” görüşüne katıldığını söyleyen Küçük, “Memur sayısı 2.5 ve 3 milyon civarında olabilir” ifadelerini kullandı.

SON TEKLİFİ MEMUR-SEN YETERLİ BULMADI: CEM KÜÇÜK'TEN ÇIKIŞ GELDİ
Hükümetin son teklifi de yeterli bulunmazken, Türkiye’de 5.5 milyonu bulan memur sayısının fazla olup olmadığı tartışmaya açıldı.

Yandaş gazeteci Cem Küçük de Ekol TV’de katıldığı programda memur sayısının fazla olduğunu söyledi.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç’un “2 milyon çalışanla bu devlet döner” sözlerine kısmen katıldığını söyleyen Cem Küçük, “Bayburt’ta, Giresun’da, Erzurum’da kaç kişi pasaport almak için gidiyor? Oradaki polis, memur, vergi dairesi ve bakanlıklar azaltılabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, 2.5, 3 milyon civarına çekilecek memur sayısı ile devletin de aylık 1 trilyon liraya yakın kazancı olduğunu söyledi.
