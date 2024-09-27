Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca sürücüye müjde! Cezalar iptal ediliyor /27 Eylül 2024 16:32

Milyonlarca sürücüye müjde! Cezalar iptal ediliyor

Trafikte hız sınırını aşan sürücülere kesilen radar cezalarıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Alınan yeni kararla birlikte, daha önce uygulanan bazı trafik cezalarının iptal edilmesine ve ödenen paraların iadesine karar verildi.

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EMSAL KARAR: 3 KM HIZ AŞIMINA CEZA İPTALİ

Trafikte hız sınırını az bir farkla aşan sürücüler için önemli bir yargı kararı çıktı. Mahkeme, hız sınırını sadece 3 kilometre aşan sürücüler için radar cezalarının iptal edilmesine hükmetti. Bu karar, milyonlarca sürücü için emsal teşkil edecek ve radar cezalarına itiraz yolu açılacak.

YÜZDE 2 HATA PAYI SÜRÜCÜLERE UMUT OLDU

“Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği”nin 7. maddesine dayanan mahkeme, hız tespit cihazlarının yüzde 2 oranında bir hata payı bulunduğunu belirtti. Bu hata payı, sürücüler için cezaların iptaline yönelik güçlü bir itiraz hakkı doğurdu. Mahkemenin bu kararı, sürücülerin aldıkları hız cezalarına yeni bir bakış açısı kazandıracak.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: SÜRÜCÜLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

İzmir’de bir avukat, sadece 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazı kabul etti. Mahkeme, hız tespit cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen radar cezasını iptal etti. Hakimlik, bu hata payının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, cezanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

YENİ BİR KAPI ARALANIYOR

Mahkemenin bu kararı, hız ihlalleri nedeniyle ceza alan sürücüler için yeni bir umut oldu. Hız tespit cihazlarındaki yüzde 2 hata payı ve yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli sınırları az farkla aşan sürücülerin cezalarının iptali mümkün olabilecek. Bu karar, sürücülere kesilen cezalar için geri ödeme yolunu da açmış oldu.

Sürücüler, artık küçük hız aşımı cezalarına karşı haklarını savunabilecek ve haksız yere ödedikleri cezaların iadesi için yasal yolları kullanabilecek.
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