Milyonları etkileyen selde acı tablo: En az 162 ölü, ve kayıplar var!

Tayland’ın güney bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 162’ye yükseldi.





Tayland Afet Yönetimi Dairesi (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen kişi sayısının 3,8 milyonu aştığı ve 1,4 milyondan fazla hanenin zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126’ya ulaştığını ve toplamda sekiz eyalette 162 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.





Başbakan Anutin Charnvirakul ise hükümetin, selden zarar gören vatandaşlara gelecek hafta tazminat ödemelerine başlayacağını ve farklı yardım programlarını devreye sokacağını açıkladı.