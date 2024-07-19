Milyonları isyan ettirecek değişiklik: Emeklilik yaşı kaça yükselecek?

Emeklilik sisteminde bir kez daha değişikliğe gidiliyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre maaş formülü masada…







AKP kaynaklarının EKONOMİ’ye yaptığı açıklamaya göre, emeklilik sistemi tamamen değiştirilecek. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük olanlara yol, gıda, kira gibi destekler sağlanacak.





Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.





Yapılan çalışmaya göre hâlen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek.





AKP'nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.