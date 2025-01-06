Milyonların gözü bu toplantıdaydı: İstanbul'da toplu ulaşım zammı için flaş karar!

Milyonlarca İstanbullu'yu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yüzde 46,09 oranında zam teklif edildi. Ancak İBB’nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi.





Zam oranının tekrar görüşülerek UKOME gündemine getirilmesine karar verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı rakam açıklamadı.





Mevcut ücretler şu anda şöyle:





Tam bilet 20 lira

Öğrenci 9.76 lira

Öğretmen ve 60 yaş 14,32 lira

Öğrenci abonman 282,5 lira

Tam abonman 1569 lira

Metrobüs Tam 29,68 lira

Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 lira

Metrobüs Öğrenci 9,76 lira





25 MİLYAR LİRA SÜBVANSİYON

Toplantıda yeni oranlar oylanmadan önce yapılan açıklamalarda artan maliyetlere değinildi. İETT verilerine ilişkin yakıt giderlerinin 10 katına çıktığı ancak bilet fiyatlarının bu oranda artmadığı belirtildi. İETT tarafından 2024 yılında 25 milyar lira sübvansiyon sağlandığı aktarıldı.





Metro İstanbul’un da maliyetlerin gelirden fazla olduğu belirtildi. Gelirlerin gideri karşılama yüzdesi olarak pandemi döneminin de gerisine düşüldüğü vurgulandı.





Şehir hatlarında da benzer bir tablodan bahsedildi. Şehir hatlarında 2025 yılında fiyat ayarlaması olmadığı durumda gelirlerin giderin ancak yüzde 10’unu karşılayabileceği belirtildi.





İBB’nin 2017’de ulaşıma ayırdığı payın yüzde 5 düzeyindeyken 2024’te yüzde 17’lere kadar yükseldiği aktarıldı. İBB tarafından teklif edilmesi gereken zammın yüzde 55,97 olduğu ancak 46,09 oranında teklif verildiği açıklandı.