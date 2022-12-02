Ballı ihaleleri kapan Varank'dan milletin aklıyla alay eden açıklama





ÜSTELİK KARISI DA SOLCUYMUŞ!







Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Sedat Varank,itiraf ederek şunları söyledi:“Emlak Konut halka açık bir şirket. TC vatandaşı olan herkesin girebileceği bir ihale ve canlı yayınlanıyor. Sanki ‘Buradan parayı vurdular' gibi hava estiriliyor. 25 yıldır inşaat işi yapıyorum, mimarım. ‘10 milyarlık iş aldı, 4 milyar Emlak Konut'a, 6 milyar cebe' falan diyorlar. Bu işin 3.5 milyar maliyeti, finansı var. Ben devlete fazladan 1.5 milyar para veriyorum. Sanki bedavaya almışız.Mustafa Varank kuzenim. O ABD'de iken de inşaat işi yapıyordum. Yok Mustafa Varank işi verdi, Fatma Varank işleri aldı… Ablamın da dahli yok. Bunlar davetiyeli değil, normal herkesin girebileceği işler.Emlak Konut ablamın hükmü olmayan bir yer, ona bağlı değil. Ağabeyim sigortacı. Bir kuzenim taksi şoförü. Mustafa Varank bakan olduktan sonra makamına bir kere gittim. Ablamın yanına 2 defa gittim. Girdiğimiz ihalelerde büyük, dev firmalar var. Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi? Neymiş? Soyadımız Varank'mış, bize de yazık.Siyasette hiç bulunmadım.. Benim hanım da solcu. Bana ‘Sedat bir şey mi yaptın?' diye soruyor. Yahu diyorum, her şey açık. Biz evimizden işimize gidip gelen insanlarız.”