Samanyolu Haber /Politika / Ballı ihaleleri kapan Varank'dan milletin aklıyla alay eden açıklama /02 Aralık 2022 10:28

Ballı ihaleleri kapan Varank'dan milletin aklıyla alay eden açıklama

Bodrum ve İstanbul'da Emlak Konut üzerinden gelir paylaşımı sistemiyle aldığı ihalelerle gündeme gelen HB İnşaat'ın sahibi Sedat Varank, milletin aklıyla alay eden bir açıklama yaparak, ablası Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ve kuzeni Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu 'ballı ihlaleleri kapmasında' dahli olmadığını iddia etti.

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Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Sedat Varank, AKP iktidara geldikten sonra inşaat ve müteahhitlik işlerine başladığını itiraf ederek şunları söyledi:

“Emlak Konut halka açık bir şirket. TC vatandaşı olan herkesin girebileceği bir ihale ve canlı yayınlanıyor. Sanki ‘Buradan parayı vurdular' gibi hava estiriliyor. 25 yıldır inşaat işi yapıyorum, mimarım. ‘10 milyarlık iş aldı, 4 milyar Emlak Konut'a, 6 milyar cebe' falan diyorlar. Bu işin 3.5 milyar maliyeti, finansı var. Ben devlete fazladan 1.5 milyar para veriyorum. Sanki bedavaya almışız.

Mustafa Varank kuzenim. O ABD'de iken de inşaat işi yapıyordum. Yok Mustafa Varank işi verdi, Fatma Varank işleri aldı… Ablamın da dahli yok. Bunlar davetiyeli değil, normal herkesin girebileceği işler.

Emlak Konut ablamın hükmü olmayan bir yer, ona bağlı değil. Ağabeyim sigortacı. Bir kuzenim taksi şoförü. Mustafa Varank bakan olduktan sonra makamına bir kere gittim. Ablamın yanına 2 defa gittim. Girdiğimiz ihalelerde büyük, dev firmalar var. Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi? Neymiş? Soyadımız Varank'mış, bize de yazık. Bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım!

ÜSTELİK KARISI DA SOLCUYMUŞ!

Siyasette hiç bulunmadım. Ailece birbirimize bağlı insanlarız. Benim hanım da solcu. Bana ‘Sedat bir şey mi yaptın?' diye soruyor. Yahu diyorum, her şey açık. Biz evimizden işimize gidip gelen insanlarız.”
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