Samanyolu Haber /Gündem / Mimar Ece Gürel’in sağlık durumu kritik! Entübe edildi /06 Mart 2025 17:28

Mimar Ece Gürel’in sağlık durumu kritik! Entübe edildi

İstanbul’da, Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kendisinden bir süre haber alınamayan Ece Gürel 4. günde sağ olarak bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve 1 saatlik bir çabanın ardından hayata döndürüldüğü aktarılmıştı. Edinilen son bilgiye göre, Gürel entübe edildi.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldığını belirtmişti. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesinin arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürdü.

ÖNCE TELEFONU VE MONTU BULUNDU

Arama sırasında, Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı'nda bulundu. Ayrıca, kaybolan kadının evinden çıkarken çekilen görüntüleri ve ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünde, ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansıdı.

EŞYALARINDAN 2 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda süren arama çalışmaları sonucunda 4. günde sağ olarak bulundu. AFAD ekipleri tarafından bulunan Güler, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

72 SAAT NASIL HAYATTA KALDI?

Ece Gürel'in 72 saat boyunca soğuktan korunarak nasıl hayatta kaldığı ise büyük merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Gürel'in yürüyerek vücut ısısını yüksek tuttuğu ve bu şekilde hayatta kaldığı belirtiliyor.

ENTÜBE EDİLDİ

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mimar Ece Gürel'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Dronlarla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLK RAPOR ÇIKTI

Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gürel'in üzerindeki kıyafetleri incelemek için hastaneye geldi. Polis ekipleri kıyafetleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı.
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