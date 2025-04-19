Samanyolu Haber /Gündem / Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! /19 Nisan 2025 14:52

Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı. Gürel'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, Gürel'in bedeninde başka birine ait DNA veya zehir izine rastlanmadı.

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra ağır durumda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği değerlendirildi.?

TRAMVATİK BİR BELİRTİYE RASTLANMADI

Raporda, Gürel'in vücudunda ölümcül travmatik bir bulguya rastlanmadığı, ateşli silah yaralanmasına işaret eden herhangi bir metalik cisim tespit edilmediği belirtildi. Ayrıca, vücudunun çeşitli bölgelerinde çalı ve düşmelerle oluşmuş olabilecek çok sayıda sıyrık ve morluk bulunduğu, ancak ölümcül travmatik bir belirtiye rastlanmadığı ifade edildi. Vücudunda çok sayıda kene tespit edilen Gürel'in, kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığına dair yapılan mikrobiyolojik testlerinin negatif çıktığı bildirildi.?

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

İç organlarda hipotermiye bağlı şok ve çoklu organ yetmezliği ile uyumlu bulgular tespit edildiği, cilt altı dokularında ve organlarda soğuğa maruz kalmaya bağlı kanamalar gözlemlendiği kaydedildi. Ayrıca, akut cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı raporda yer aldı.?

Raporda, şu ifadeler yer aldı: "Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, 4 Mart'ta cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin dört gün süren çalışmaları sonucu, 6 Mart gecesi saat 01.15'te sarp bir ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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