Mimar mülakatında fişleme sorusu

AKP il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla kamuya çok sayıda yerleştirme yapıldığı iddialarının yanı sıra, akademide de adrese teslim ilanlarla akademisyen istihdam edildiği iddiaları sık sık gündeme gelirken, mülakatta da, AKP'li olmayanları elemek için 'tuzak sorular' sorulduğu hususu da bir başka eleştiri noktası.







Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mimar personel alımı mülakatında adaylara, “Terör örgütü mensubu bir kişinin sahip olduğu arsaya yapı yapar mısın?” sorusu yöneltildi.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mimar personel alımı için Diyarbakır’da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren mimarlar başvuru yaptı. Diyarbakır’da kaç personelin alındığı bilinmeyen mülakatta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Adaylara mesleki bilgilerin yerine ilginç soruların sorulduğu öğrenildi. Görevli uzmanlar, mülakata katılan mimarlara, “Terör örgütü mensubu bir kişinin sahip olduğu arsaya yapı yapar mısın?” sorusunu yöneltti. Soru karşısında şaşkınlık geçiren mimarların cevap vermekte zorlandığı belirtildi.