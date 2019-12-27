Samanyolu Haber /Gündem / Mimar mülakatında fişleme sorusu /27 Aralık 2019 20:02

Mimar mülakatında fişleme sorusu

AKP iktidara geldiği günden bu yana nepotizm (eş, dost, akraba ve partili kayırma) suçlamalarının hedefinde ancak son yıllarda bu yöndeki şikayetler giderek artıyor.

SHABER3.COM

AKP il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla kamuya çok sayıda yerleştirme yapıldığı iddialarının yanı sıra, akademide de adrese teslim ilanlarla akademisyen istihdam edildiği iddiaları sık sık gündeme gelirken, mülakatta da, AKP'li olmayanları elemek için 'tuzak sorular' sorulduğu hususu da bir başka eleştiri noktası.

Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mimar personel alımı mülakatında adaylara, “Terör örgütü mensubu bir kişinin sahip olduğu arsaya yapı yapar mısın?” sorusu yöneltildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mimar personel alımı için Diyarbakır’da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren mimarlar başvuru yaptı. Diyarbakır’da kaç personelin alındığı bilinmeyen mülakatta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Adaylara mesleki bilgilerin yerine ilginç soruların sorulduğu öğrenildi. Görevli uzmanlar, mülakata katılan mimarlara, “Terör örgütü mensubu bir kişinin sahip olduğu arsaya yapı yapar mısın?” sorusunu yöneltti. Soru karşısında şaşkınlık geçiren mimarların cevap vermekte zorlandığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mimar mülakatında fişleme sorusu Sonraki Haber >>

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Duyan o adrese koştu!

Duyan o adrese koştu!

10 gemi dolusu altın varmış!

10 gemi dolusu altın varmış!

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:37