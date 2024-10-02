Mimari teknolojinin geldiği son nokta: Kerpiç!

Daha yeşil bina uygulamalarını benimsemek





Bulgaristan'da bazı mimarlar ve şirketler çevre dostu yapı malzemelerine yöneliyor.Bulgaristan'da mimarlar, artan sıcak hava dalgalarına karşı daha dayanıklı evler inşa etmek için geleneksel bilgelik ve modern teknikleri birleştiriyor.Ülkenin şimdiye kadarki en sıcak ve kurak yılını yaşadığını belirten Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, bu yenilikçi çözümlerin önemini vurguluyor.Mimarlar, saman ve kil gibi ekolojik ve yerel yapı malzemelerinin daha iyi havalandırma ve yalıtım sağladığını belirtiyor.Kamen Pramatarov, başkent Sofya yakınlarındaki Zhelen'de saman ve kil gibi doğal malzemelerle ekolojik bir ev inşa etti. Yeşil çatısı ve büyük pencereleriyle ev, hem yazın serin kalıyor hem de kışın ısı yalıtımı sağlıyor. Pramatarov, bu yapının doğal havalandırma ve nem kontrolü sunduğunu söylüyor.Diğer mimarlar da çevre dostu malzemelere yöneliyor. Sofya'daki Viverde Saman Modülleri fabrikasında saman kullanılarak üretilen yapı modülleri, sürdürülebilir evlerin inşasında kullanılıyor. Bu tesiste buğday samanı bu yapı modüllerine dönüştürülüyor.Fabrikanın ortağı Velin Nikolov, saman evlerin mükemmel yalıtım sayesinde yazın serin, kışın sıcak olduğunu vurguluyor.Nikolov, "Bir saman eve girdiğinizde rahat bir sıcaklığı hemen fark ediyorsunuz - yazın serin, kışın sıcak," diyor."Mükemmel yalıtımı sayesinde ev, dış hava koşullarının neden olduğu dalgalanmalara direnerek sabit bir sıcaklığı koruyor," diye ekledi.Nikolov, daha fazla insan daha çevreci bina uygulamalarını benimsedikçe sektörün büyüyeceğini umuyor."İnsanlar arasında kişinin sağlığına değer vermesi ve doğadan gelen konfor için çaba göstermesi gerektiğine dair bir farkındalık görüyoruz."Balkan bölgesinde çevre dostu bina tekniklerini teşvik etmeye adanmış bir STK olan Çevre İnşaat Enstitüsü (IEC), merkezini Dolni Rakovets köyündeki eski bir okul binasının yerine inşa ediyor.IEC'den Borislav Slavchov, "Bu enstitünün amacı uzmanları, inşaat sektöründe çalışan insanları ve günlük yaşamlarında çevrelerini kendi başlarına değiştirebilecek ve hatta gençlere ilham verebilecek insanları eğitmek," dedi.Slavchov, "Ekolojik inşaat ve ekolojik yaşam tarzı, ekolojik felsefe, köklerimizden, atalarımızdan gelen bilgiyi modern ve yeni bir şekilde aktararak," diye ekledi.