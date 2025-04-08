Minguzzi ailesine duruşmaya günler kala ölüm tehdidi!

Duruşmaya günler kala kan donduran bir olay yaşandı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; katil zanlılarının arkadaşları, acılı aileye ölüm tehdidi içeren mesajlar atmaya başladı.
'CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE'
Aileye sosyal medya üzerinden ulaşan şahıslar, "Son 6 gün cehennemi yaşatacağız size", "Berkay tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde mesajlar gönderdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, aileye gönderilen mesajlar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, şüpheliler hakkında "Tehdit", "Hakaret" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından iddianame düzenlenmesi talep edildi. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.