Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma organize suç örgütü kapsamına alındı

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda alışveriş yaparken, B.B. ile tartışmış; tartışma sonucunda B.B., Ahmet Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde yatan çocuğu tekmelemişti. 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 10 Nisan'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, davanın ikinci duruşması, 8 Mayıs gününe ertelendi.



İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.



Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.