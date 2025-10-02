Minguzzi davasında dört sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta pazar yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin dava devam ediyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek beşinci duruşmada, Minguzzi’nin saldırıya uğradığı semtteki pazar esnafının tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.



Dava sürecinde başlangıçta iki kişi tutuklanmış, ancak mahkemeye ulaşan bilirkişi raporu sonrası iki şüpheli daha dosyaya eklenmişti. Bu kişiler “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanmış ve dosyaları ana dava ile birleştirilmişti. Böylece sanık sayısı dörde çıktı. Savcılık, dört şüphelinin birlikte hareket ederek Minguzzi’nin direncini kırdıklarını ve saldırıyı cesaretlendirdiklerini ileri sürüyor. Sanıklar ise suçlamaları reddediyor.



Dava sürecinde avukat değişiklikleri de dikkat çekti. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Bunun ardından, hakkında “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla gözaltı kararı bulunan ve yurtdışında bulunan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın davayı üstlendi.



Ne olmuştu?



Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla Kadıköy’de bir pazara gittiğinde, saldırganlarla aralarında çıkan tartışma sonrası hedef alınmıştı. Şüphelilerden biri tezgâhtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi üç kez bıçakladı, diğeri ise yerdeyken tekmeledi. Olay anı güvenlik kameralarına yansımış ve görüntüler kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.



Ağır yaralanan Minguzzi, hastanede tedavi altına alınmış ancak 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti. Cenazesi 10 Şubat’ta toprağa verilmişti. İlk duruşma 11 Nisan’da yapılmış, ancak zanlıların çocuk olması nedeniyle kapalı gerçekleşmişti.



Davanın ilerleyen aşamalarında aileye yönelik tehditler de gündeme geldi. Bu kapsamda yargılanan beş çocuktan dördü adli kontrolle tahliye edilirken, biri “silahla tehdit” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bugün görülecek duruşmada mahkemenin, yeni tanık ifadeleri ışığında davada nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.