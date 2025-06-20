Samanyolu Haber /Gündem / Minguzzi davasında kriz! Aileden reddi hakim talebi, mahkeme heyeti çekildi /20 Haziran 2025 17:23

Minguzzi davasında kriz! Aileden reddi hakim talebi, mahkeme heyeti çekildi

Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında üçüncü duruşma başladı. İki sanığın daha tespit edilmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e çıktı. Avukat Rezan Epözdemir reddi hakim talebinde bulundu. Ailenin reddi hakim talebinin ardından, mahkeme heyeti davaya devam etmeme kararı aldı. Mattia Ahmet Minguzzi davası 17 Temmuz’a ertelendi.

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İstanbul Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davada, bugün üçüncü duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bit pazarında kaykay malzemesi almak isterken uğradığı saldırıda ağır yaralanan Minguzzi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini 9 Şubat’ta kaybetmişti.

Minguzzi cinayetiyle ilgili daha önce yargılanan iki sanığın yanı sıra, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayla bağlantılı iki kişi daha tespit edildi. Duruşma sabah 10.35’te başladı. Bu duruşmada ilk kez hâkim karşısına çıkacak yeni şüphelilerin de ifadeleri alındı.

AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Davayı izlemek üzere çok sayıda vatandaş adliye önünde toplandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı karşılık buldu. Adliye koridorlarında “Mattia Ahmet için adalet” sloganları yankılanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka da duruşmayı izlemek üzere salonda yer aldı.

Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi, duruşmaya oğlunun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle katıldı.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Duruşmada anne Yasemin Minguzzi ve baba Andre Minguzzi, duruşmada söz alarak oğullarının nasıl katledildiğini anlatmak istedi. Ancak mahkeme heyeti anne ve babaya konuşması için söz hakkı vermedi. Bunun üzerine aile avukatları, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayarak reddi hakim talebinde bulundu.

Aile avukatlarının reddi hakim talebinin ardından, mahkeme heyeti davaya devam etmeme kararı aldı. Duruşma 17 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.

Gazeteci İhsan Yalçın, duruşma salonundan gelişmeleri aktardı. İşte dakika dakika yaşananlar...

14.50 DURUŞMA ERTELENDİ

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası 17 Temmuz’a ertelendi.

13.00 REDDİ HAKİM TALEBİ

Avukat Rezan Epözdemir reddi hakim talebinde bulundu, duruşmaya 15 dakika ara verildi.

11.40 ÇAPRAZ SORGU YAPILIYOR

Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden sanıklardan ilkinin çarpraz sorgusu yapılıyor.

11.27 ADLİYE KORİDORU DOLDU TAŞTI

Adliye koridorlarında 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hakim kalemi kır' sloganları atılıyor.

11.00 DURUŞMA BAŞLADI

Mattia Ahmet Minguzzi davasının üçüncü duruşması başladı.

10.42 TANSİYON YÜKSELDİ

Minguzzi ailesi ikinci kez oğullarının katilleriyle yüz yüze. Salonda tansiyon yükseldi. Duruşma başlamadan 10 dakika ara verildi.

10.33 DURUŞMANIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Mattia Ahmet Minguzzi davasının üçüncü duruşmasında 2 sanık ile 7 tanık dinlenecek. Duruşma henüz başlamadı. Bir önceki duruşmada SEGBİS ile bağlanan Mattia Ahmet Minguzzi’nin katili 2 sanık bu kez duruşma salonunda. Duruşma başladığında sanıkların çarpraz sorgusu yapılacak.

10.25 AVUKATLAR İÇERİYE ALINDI

Minguzzi ailesi ve avukatlar mahkeme salonuna alındı. Duruşma birazdan başlayacak.

10.07 ANNENİN TİŞÖRTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yasemin Minguzzi duruşma salonu önünde, üzerine oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giydi.

09.50 ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile baba Andrea Minguzzi de adliyede. Minguzzi ailesini adliye koridorlarında büyük bir kalabalık karşıladı. ‘Çiçeğim buradayız’ sloganları atan grubu gören anne Yasemin Minguzzi duygulanarak göz yaşlarına boğuldu.

09.46 TEYZESİ DURUŞMAYA GELDİ

Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar duruşma salonunun önünde.
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