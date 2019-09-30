Samanyolu Haber /Gündem / Minik Erva için imza kampanyası.... /30 Eylül 2019 19:23

Minik Erva için imza kampanyası....

Eşi Hicran Dalga’yı trafik kazasında kaybeden tutuklu Lütfü Dalga’nın tahliye edilmesi için kampanya başlatıldı. Change.org adresindeki kampanyada, "Annesini kaybeden minik Erva’nın babası tahliye olsun. Erva’nin babası tutuksuz yargılanmalı." ifadelerine yer verildi.

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Cezaevinde kendisini ziyarete gelen eşi Hicran Dalga’yı trafik kazasında kaybeden tutuklu Lütfü Dalga’nın tahliye edilmesi için kampanya başlatıldı. 

Eşinin ölümünden sonra tek başına kalan 3 yaşındaki kızı için tahliye edilmesi istenen Lütfi Dalga’nın psikolojik durumu oldukça kötü. 

Hücreden çıkarılıp cenazeye getirilen Dalga, “Artık sabretmek için bir sebebim yok.” demişti.

ANNESİNİ KAYBEDEN MİNİK ERVA'NIN BABASI TAHLİYE OLSUN...

Change.org’da başlatılan kampanyada, “Sadece 3 yaşında, minicik bir yavru. Annesini kaybeden minik Erva’nın babası tahliye olsun. Erva’nin babası tutuksuz yargılanmalı. Telafisi mümkün olmayan bir zarar yaşanmışken, çocuğun ve babanın ruh sağlığı da tehlikeye atılmamalı. Erva’nın babası Lütfü Dalga tahliye edilmeli.” ifadeleri kullanıldı.

Kazadan sağ kurtulan 3 yaşındaki kızları Sibel Erva Dalga (3) da Sivas’ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Köknar Rize'nin Köyü'nde babaannesinin ikamet ettiği eve getirilmişti.

Ayağı kırık olan ve akrabaları tarafından teselli edilen Sibel’in “Hayır, ben biliyorum annem öldü. Arabadan indim, her yer karanlıktı, annemi buldum, ağzından kan geliyordu.” dediği öğrenildi.

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