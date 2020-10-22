Minsk grubundan barış konusunda farklı sesler

Kremlin'den yapılan açıklamada, bölgede barışçıl çözüm dışında bir alternatifin bulunmadığı vurgusu yapılırken, Azerbaycan ve Ermeni liderlerinden farklı sesler yükseliyor.







Japon Nikkei Gazetesi'ne konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile konuşmaya hazır olduğunu duyursa da, "Ancak bu Ermeni hükümetiyle barışçıl çözüm şansı maalesef çok az" ifadelerini kullandı.





Ermeni lider Paşinyan ise, "Uzun süre ateşkes olmayacak" sözleri ile barış şansının azlığına vurgu yaptı.Putin'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, Rus hükümetinin müzakerelerden yana olduğunun altı çizildi.





Paşinyan ile Karabağ sorununu konuşmaya hazır olduğunu belirten Aliyev ise, tarafların krizi çözmekten uzak olduğunu düşündüğünü belirtti.





Rus lideri Vladimir Putin'den Moskova'da sorunun görüşülmesi için bir davet almadığını kaydeden Aliyev, "Bir görüşme mümkün. Bu tür görüşmeler daha önce de oldu. Her şey gündeme bağlı. Ancak maalesef mevcut Ermenistan yönetimi ile krizin barışçıl çözümü olasılığı çok uzak" yorumunu yaptı.





Türkiye'nin de çözüm sürecine dahil edilmesi talebini yineleyen Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda referandum yapılmasına asla rıza göstermeyecekelerini vurguladı. Dağlık Karabağ’a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirten Aliyev, Bakü’nün kendi koşullarını sunacağını ekledi.





Aliyev, “Dağlık Karabağ’da hiçbir referandum gerçekleşmeyecek. Buna asla rıza göstermeyiz. Buna müzakereler sırasında da onay vermedik, şimdi, topraklarımızın büyük kısmının geri alındığı bu dönemde böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.





Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" ifadesini kullanarak Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırmıştı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtmişti.





Azeri ve Ermeni dışişleri bakanlarının cuma günü ABD'de, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.