Samanyolu Haber /Dünya / Minsk’ten dikkat çeken hamle: 35 AB ülkesine vizeleri kaldırdı /18 Temmuz 2024 11:44

Minsk’ten dikkat çeken hamle: 35 AB ülkesine vizeleri kaldırdı

Minsk yönetimi, 35 Avrupa ülkesine vizeleri kaldırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Belarus Dışişleri Bakanlığı, 19 Temmuz'dan 31 Aralık 2024'e kadar Belarus'un "açıklık ve barışçıllığı daha da fazla göstermek amacıyla" 35 Avrupa ülkesinin vatandaşlarına vizesiz rejim uyguladığını bildirdi.

Açıklamada, vizesiz rejim kapsamında bu ülke vatandaşları tüm karayolu ve demiryolu kontrol noktalarında vizesiz giriş ve çıkış gerçekleştirilecek.
Belarus'ta izin verilen kalış süresi 30 gündür.

Devlet Sınırı basın servisi, "Belarus Cumhuriyeti topraklarına vizesiz olarak gelen yabancılar, havalimanlarındaki kontrol noktaları da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu hariç üçüncü ülkelere geçiş yapabilecekler" dedi.

2022'de Minsk, Litvanya, Letonya ve Polonya vatandaşları için vizesiz bir rejim başlatmıştı.

15 Temmuz'da Devlet Sınır Komitesi, 2024'ün başından bu yana cumhuriyetin 116 binden fazla AB vatandaşı tarafından vizesiz ziyaret edildi. Bakanlığa göre, ilgili rejimin başlangıcından bu yana toplamda 916,8 bin yabancı Belarus'u vizesiz ziyaret etti.

Avusturya, Andora, Belçika, Bulgaristan, Bosna Hersek, Vatikan, Büyük Britanya, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, San Marino, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İsveç ve Estonya vatandaşları Belarus’a vizesiz seyahat yapabilecek.
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