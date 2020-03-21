Samanyolu Haber /Gündem / Miraç Kandili için MC TV'de özel bir program hazırlanıyor /21 Mart 2020 14:52

Miraç Kandili için MC TV'de özel bir program hazırlanıyor

İkinci Kadir gecesi gibi değer atfedilen, üç ayların ikinci incisi Miraç Kandili için MC TV'de özel bir program hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Leyle-i Miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i mâneviye sırrıyla, inşallah her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz.

Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.

Hz Said Nursî-Şualar


İkinci Kadir gecesi gibi değer atfedilen, üç ayların ikinci incisi Miraç Kandili için MC TV'de  özel bir program hazırlanıyor.

Bahattin Karataş’ın katılımıyla akşam Miraç Kandili Özel Programı canlı yayınlanacak. Program sonrasında İlahiyatçı yazar Mehmet Ali Şengül'ün 'Miraç Kandili' duası yayınlanacak .   Avrupa saati ile  20:00’de (Türkiye Saati ile 22:00)'de yayınlanacak programı MC TV Youtube sayfasından  ve Samanyoluhaber.com’danda  takip edebilirsiniz.





MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün. 
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