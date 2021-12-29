Samanyolu Haber /Gündem / 'Mirasyedileri hayrete düşüren performansla yürüyorsunuz' /29 Aralık 2021 10:15

'Mirasyedileri hayrete düşüren performansla yürüyorsunuz'

AKP'li Leyla Şahin Usta'nın ""Necmettin Erbakan'ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz." sözlerine Saadet Partili Abdulkadir Karaduman, "Doğru. Bütün mirasyedileri hayrete düşüren bir performansla yürüyorsunuz" dedi.

SHABER3.COM

AKP’li Leyla Şahin Usta’nın “Necmettin Erbakan’ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz.” sözlerine Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya üzerinden cevap verdi. Karaduman “Doğru. Bütün mirasyedileri hayrete düşüren bir performansla yürüyorsunuz.”cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonunda düzenlenen, “Akademi Ödülleri” programında, “Necmettin Erbakan’ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz. Hedefi yaşanılabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideallerini hayata geçirmekti. Bu anlayışla hareket etmişti. Erbakan hoca, siyasi ve sosyal hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı. Türkiye’de ağır sanayi hamlesinin öncüsü oldu. Erbakan hoca, bilime ve Türkiye’ye olan inancıyla ve azmiyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle tekrar rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Usta’nın bu sözleri Konya’da yayın yapan Saadet Partisi’ne yakın Kanal42 televizyon kanalının internet sitesinde “Leyla Şahin Usta: Necmettin Erbakan’ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz” başlığıyla yer aldı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bu haberi alıntılayarak, “Doğru. Bütün mirasyedileri hayrete düşüren bir performansla yürüyorsunuz” şeklinde paylaşımda bulundu. Daha sonra bu paylaşımın altında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Necmettin Erbakan’ın AKP ile ilgili sözlerine yer verdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Mirasyedileri hayrete düşüren performansla yürüyorsunuz' Sonraki Haber >>

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:55