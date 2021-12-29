'Mirasyedileri hayrete düşüren performansla yürüyorsunuz'

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bu haberi alıntılayarak, “Doğru. Bütün mirasyedileri hayrete düşüren bir performansla yürüyorsunuz” şeklinde paylaşımda bulundu. Daha sonra bu paylaşımın altında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Necmettin Erbakan’ın AKP ile ilgili sözlerine yer verdi.









AKP’li Leyla Şahin Usta’nın “Necmettin Erbakan’ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz.” sözlerine Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya üzerinden cevap verdi. Karaduman “Doğru. Bütün mirasyedileri hayrete düşüren bir performansla yürüyorsunuz.”cevabını verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonunda düzenlenen, “Akademi Ödülleri” programında, “Necmettin Erbakan’ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz. Hedefi yaşanılabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideallerini hayata geçirmekti. Bu anlayışla hareket etmişti. Erbakan hoca, siyasi ve sosyal hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı. Türkiye’de ağır sanayi hamlesinin öncüsü oldu. Erbakan hoca, bilime ve Türkiye’ye olan inancıyla ve azmiyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle tekrar rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” ifadesini kullandı.Usta’nın bu sözleri Konya’da yayın yapan Saadet Partisi’ne yakın Kanal42 televizyon kanalının internet sitesinde “Leyla Şahin Usta: Necmettin Erbakan’ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz” başlığıyla yer aldı.