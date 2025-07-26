Samanyolu Haber /Gündem / Miriam Margolyes’ten Gazze açıklaması: Hitler kazandı /26 Temmuz 2025 20:11

Miriam Margolyes’ten Gazze açıklaması: Hitler kazandı

84 yaşındaki İngiliz-Avustralyalı oyuncu Miriam Margolyes, Gazze’de yaşanan insanlık krizine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yahudi bir aileden gelen Margolyes, “Hitler kazandı, bizi değiştirdi ve kendisine benzetti” sözleriyle gündem yarattı.

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1941 yılında, Holokost’un en yoğun döneminde dünyaya gelen Margolyes, Yahudi halkının tarihsel acılarını hatırlatarak, Filistin halkına karşı yürütülen politikaları eleştirdi:

“Bunu özellikle Yahudi olduğum için hissediyorum. 1941’de Holokost’un zirvesinde doğdum. Halkımın başka bir millete, aynı şeyi yaptığını düşünmeye dayanamıyorum. Holokost’ta Filistin halkının hiçbir sorumluluğu yoktu. O tamamen Avrupalıların eğlencesiydi.”

Margolyes, Gazze’de yaşananların kendisi için en büyük vicdani mesele haline geldiğini belirtti. Yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:

“Kalbim kırık. Yüzleşmek zorunda olduğum en korkunç şey şu: Hitler kazandı. Bizi değiştirdi ve kendisine benzetti.”

Margolyes’in sözleri, Gazze’de devam eden çatışmalara ilişkin uluslararası kamuoyunda yükselen endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Margolyes, geçmişte de Filistinlilerin maruz kaldığı hak ihlallerine karşı sesini yükselten az sayıdaki Yahudi entelektüelden biri olarak öne çıkmıştı.
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