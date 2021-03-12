Mısır’dan Türkiye’ye ‘içişlerimize karışmayın’ şartı

Merakla beklenen açıklamaya ilişkin bilgiler ise paylaşılmaya başlandı. Mısır Dışişleri kaynakları Türkiye ile ilgili yapacakları açıklamayı KRT TV'den Tulin Daloğlu'na açıkladı.





Daloğlu KRT Akşam haberlerine bağlanarak yapılacak açıklamayı ilk kez Türkiye'ye duyurdu.





"Diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasıyla ilgili tüm Türk açıklamalarına cevaben" başlığı ile Arapça yayınlanacak olan açıklamanın Türkçe tercümesi şöyle:





“Ankara ve İstanbul'da diplomatik misyonlarımızı ve Türklerin de Kahire’deki Büyükelçiliğini açık tuttuğumuzu herkese hatırlatıyoruz. Her iki büyükelçilik de tüm görevlileriyle birlikte hala faaliyetlerini sürdürmekte ve hükümetlerle diplomatik normlar içinde iletişim halindedirler. Mısır’ın baktığı yerden, her iki ülke arasındaki diplomatik temasları ilerletmek ve ilişkileri geliştirmek, Mısır ve Arap ulusal egemenlikleri ilkesinde güvenlik çıkarlarının korunması temelinde bu ilişkilerin normal yasal ve diplomatik çerçevesine saygı gösterilmesini gerektiriyor. Bu nedenle Mısır, Kahire ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan herhangi bir ülkeden, bölgedeki tüm Arap ülkelerinin iç işlerine karışmaması da dahil olmak üzere, iyi komşuluk ilişkilerinin bu uluslararası hukuk ilkelerine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı duymaya çağırıyor ve Türk kardeşlerimizle Mısır halkı arasındaki bağlara verdiğimiz önemi vurguluyoruz.”





"Metinde birkaç vurgu olduğunu belirten Daloğlu, "Bir; içişlerimize karışmayın. İki; egemenlik haklarımıza saygı gösterin. Üç; uluslararası normlarda hukuki ve diplomatik ilkelere riayet gösterin. Bu diplomatik açıdan baktığınızda son derece ağır bir yazılı metin" değerlendirmesinde bulundu.





Daloğlu canlı yayında, "Mısır tarafı Ankara'nın çok erken, eğer arkada "back channel diplomacy" varsa; aslında şu an onun da tıkandığını gösteriyor. 'Ankara çok erken konuştu. Ankara henüz birşeyler olgunlaşma aşamasındayken bunu ifşa ederek bütün diyalogları şu anda kapattı demeye getiriyor. Mısır eğerki olumlu birşey varsa şu anda sanki geri adım atıyor gibi duruyor. Bunun nedeni olarak da Türkiye'nin kamuoyuna sanki birşey oldu bitti de onu açıklıyormuş gibi aktarılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor" dedi.





Daloğlu şöyle devam etti:





“Yapılan açıklamanın girişinde, "Biz ne Ankara'daki Büyükelçiliğimizi, ne de İstanbul'daki konsolosluğumuzu kapattık. Keza Türkiye de Kahire'de Büyükelçiliğini kapattı." Her iki taraf da bunları açık tutuyor. Eksik olan Büyükelçilik seviyesindeki temsiliyet. Onun dışında diplomatik ilişkiler yerinde ve olması gerektiği şekilde de devam ediyor. Bunları yanıltarak Türk kamuoyuna bilgi vermek Mısır tarafından bakacak olursanız son derece üzücü diyorlar bu metinle.”