Samanyolu Haber /Dünya / Mısır Dışişleri Bakanı’ndan 10 yıl sonra ilk Türkiye ziyareti /27 Şubat 2023 09:34

Mısır Dışişleri Bakanı’ndan 10 yıl sonra ilk Türkiye ziyareti

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’nün bugün Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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Şükrü’nün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından taziyelerini iletmek ve dayanışma amacıyla Adana ve Mısır’a ait bir yardım gemisinin gideceği Mersin’i ziyaret edeceği duyuruldu.

Şükrü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da görüşecek.

TRT’ye göre bu, bir Mısır dışişleri bakanının 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

İki ülke arasındaki normalleşme girişimleri bir yıldan uzun bir süre boyunca, Türkiye’nin talep ettiğinden daha yavaş bir şekilde ilerledikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır lideri Abdülfettah Sisi’nin Katar’daki Dünya Kupası’nda el sıkışmalarının ardından yeni bir ivme kazanmıştı.
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