Samanyolu Haber /Dünya / Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi suçladı /22 Haziran 2020 19:11

Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi suçladı

Türkiye'yi 'uluslararası hukuku ihlal etmekle' suçlayan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libya’da devam eden iç savaş sebebiyle ülkesinin askeri müdahale hakkı olduğunu savundu.

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libya'da devam eden iç savaş ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin sınır ötesi askeri müdahale söylemlerine dair Suudi Arabistan destekli Al-Arabiya televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Sisi'nin açıklamalarına destek veren Şukri, Libya'ya askeri müdahalede bulunmasının ülkesinin emniyeti adına "son güvenilir çare" olduğunu ifade etti.

Samih Şukri, Türkiye'nin Libya'daki yayılmacı politikasına karşı olduklarını da söyledi.

Ankara hükümetini Irak, Suriye ve Libya'daki askeri varlığıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Şukri, “Türkiye'nin Libya'daki duruma müdahalesini reddediyoruz. Ancak Mısır'ın, komşu ülke Libya'ya askeri müdahale etmesi meşrudur. Libya'daki istikrar ve güvenliğin sağlanması, buranın terörist gruplardan temizlenmesi için gereklidir. Mısır uzun bir süredir askeri müdahale kararına karşı isteksiz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

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