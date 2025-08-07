Samanyolu Haber /Dünya / Mısır, İsrailli enerji şirketi ile 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması yaptı /07 Ağustos 2025 18:48

Mısır, İsrailli enerji şirketi ile 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması yaptı

İsrailli enerji firması NewMed Energy, Mısır’a doğalgaz tedariki için 35 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Mısır’a gönderilecek toplam gaz miktarı 130 milyar metreküpe çıkarılacak.

Raporda, sevkiyat süresinin 31 Aralık 2040 tarihine kadar ya da sözleşmede belirlenen toplam miktarın tamamının tüketilmesine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Mısır, 2019 yılında İsrail-Amerikan ortaklığı Leviathan konsorsiyumu ile yıllık 4,5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 60 milyar metreküplük bir tedarik anlaşması imzalamıştı. Yeni anlaşma ile bu miktar iki katından fazla artmış oldu.

NewMed, İsrail açıklarında bulunan dev Leviathan doğalgaz sahasında yüzde 45’in üzerinde arama ve üretim hakkına sahip. 2019’da faaliyete geçen saha, İsrail’in en büyük doğalgaz kaynağı konumunda. Bu sahadan elde edilen gaz hem ülke içi enerji ihtiyacını karşılıyor hem de Mısır ve Ürdün’e ihraç ediliyor.
