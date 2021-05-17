Samanyolu Haber /Gündem / Mısır kapıları açtı: 250'den fazla Filistinli yaralı tedavi altına alındı /17 Mayıs 2021 16:09

Mısır kapıları açtı: 250'den fazla Filistinli yaralı tedavi altına alındı

İsrail saldırılarında yaralanan 250'den fazla Filistinli, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tahliye edildi

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İsrail-Mısır sınırındaki yetkililerin aktardığı bilgiye göre 250'den fazla Gazzeli yaralı, tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'daki hastanelere tahliye edildi.

Kaynaklar, İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan toplam 263 Filistinliyi taşıyan 3 konvoyun Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki Refah Sınır Karakolu'nu geçtiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Sina'daki Mısır Kızılayı'nın Facebook sayfasından, yaralıların taşınmasına yardımcı olmak için acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Devlet medyasında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi yetkililere 'Mısır hastanelerini, Gazze Şeridi'nden yaralıları almak için açma' talimatı verdi.

Mısır ile İsrail arasındaki Refah Sınır Kapısı, Gazze'den dış dünyaya açılan ve İsrail'in kontrolü altında olmayan tek geçit.
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