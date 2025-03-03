Mısır, Katar ve BM, İsrail'in Gazze'ye tüm insani yardımı durdurmasını kınadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kararın Hamas'ın yardım malzemelerini çalması ve bunu "terör makinesini finanse etmekte kullanması" nedeniyle alındığını söyledi. Hamas ise İsrail'in yardımları engellemesini "ucuz şantaj ve ateşkes anlaşmasına karşı bir darbe" olarak tanımladı.



Ateşkes Anlaşması ve Müzakereler



Ateşkes anlaşmasıyla İsrail Ordusu'nun 15 aydır süren saldırıları sona ermiş, 33 İsrailli rehine ile 1900 dolayında Filistinli mahkum serbest kalmıştı. İsrail, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkesin uzatılması önerisini kabul etmediği için Hamas'ı suçladı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının ilk olarak müzakere edilen haliyle hayata geçirilmesini istiyor. İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların karşılıklı serbest bırakılması ve Gazze'den İsrail güçlerinin çekilmesi, bu aşamada beklenen adımlardı.



Uluslararası Tepkiler



Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kararını "şiddetle kınarken", uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı da İsrail'i "açlığı Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanmakla" suçladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararı kınadı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, sosyal medya hesabından "Uluslararası insani hukuk açık: Hayati önemdeki, yaşam kurtaran yardımı ulaştırmamıza izin verilmeli" dedi.



İsrail'in Açıklamaları ve Hamas'ın Tepkisi



İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkesin uzatılması önerisini kabul etmediği belirtildi. Hamas, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların garantisi olmadan anlaşmanın uzatılmasına onay vermeyeceklerini açıkladı. İsrail, "Rehinelerimizin serbest bırakılmadığı bir ateşkese onay vermeyeceğiz. Hamas taslağı reddetmeye devam ederse başka sonuçları da olacaktır" dedi.



Gazze'deki Durum



7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarında 48 binden fazla kişi öldürüldü. Gazze'deki savaş, bölgeyi harabeye çevirdi ve BM, bölge altyapısının yaklaşık yüzde 60'ının tahrip edildiğini tahmin ediyor. Filistinliler, Ramazan Ayı'na moloz yığınlarının arasında hayatta kalmaya çalışarak giriyor.