Mısır’la normalleşme hamlesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti İsrail’le ilişkileri düzeltmesinin ardından rotayı Mısır’a çevirdi. Erdoğan daha önce sert sözler ile eleştirdiği Mısır yönetimi ile normalleşme konusunda ısrarlı girişimlerde bulunurken Dışişleri Bakanlığının geçtiğimiz gün Süveyş Kanalı’nda öldürülen Mısır askerleri için yayınladığı taziye mesajı Sisi hükümetine diplomatik bir jest ve dostluk mesajı olarak yorumlandı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Süveyş Kanalı’nın doğusunda çok sayıda Mısır askerinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili taziye mesajı paylaştı. Saldırının kınandığı yazılı açıklamada Mısır devletine de ılımlı mesajlar verildi. Açıklamada, ‘Mısır’da Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna 7 Mayıs günü düzenlenen ve 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.





MÜSLÜMAN KARDEŞLER ’İN TV KANALI TÜRKİYE’Yİ TERK ETTİ

Türkiye’nin Mısır’la yakınlaşma ısrarı sürerken geçtiğimiz hafta Mısır İhvan-ı Müslimin Hareketi’nin Türkiye’de yayın yapan ‘Mekameleen’ adlı TV kanalı Türkiye’deki yayınlarını durdurma kararı aldı. Kanal yönetimi, gizlenmeyen mevcut koşullar sebebiyle Türkiye’deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurmuştu. 8 yıldır Türkiye’den yayın yapan Mekameleen TV’nin ülkeden ayrılma sebebinin Türkiye’nin Mısır yönetimiyle yakınlaşması olduğu yorumları yapıldı. Sisi rejimi, 2013 askeri darbesi sonrasında İhvan-ı Müslimin Hareketi’ni terör örgütü olarak ilan etmişti.





ERDOĞAN: “MISIR’LA BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLAMAK İSTİYORUZ”





Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü yaptığı açıklamada Mısır’la ilişkilerin düzeltilmesine dair ılımlı mesajlar vermişti. Erdoğan, “Şu anda ortada bir gerçek var. O da şu, bizim İsrail ile ilgili bir politikamız var, aynı şekilde Mısır’la da böyle bir politikanın olması mümkün. Bizim zaten Mısır’la şu anda alt düzeydeki, hatta istihbarat örgütlerimiz arasındaki ilişkiler devam ediyor. İş adamlarımız arasındaki ilişkilerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikametindedir. Çünkü Mısır halkıyla Türk halkının birbiriyle ortak yanları çok çok ileri. Dolayısıyla biz Mısır halkını yok farz edemeyiz. Gönlümüz bir an önce şunu arzu ediyor, bu birlikteliği, beraberliği sağlayalım. Çünkü bunu sağladığımız anda bölgenin barışı, bölgenin birlikteliği çok daha ileri bir konuma inşallah taşınacaktır diye düşünüyorum” demişti.