Mısır medyasında gündem Erdoğan

Mısır'ın tarafsız gazetelerinden Masry el Yom'un yazarlarından Sahar Caara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı IŞİD lideri olarak tanımladı. Caara, dünyanın harekete geçmemesi durumunda Türkiye ve IŞİD'i Suriye'den söküp atmanın imkânsız hale geleceğini öne sürüyor.







Caara'nın yazısından bazı bölümler şu şekilde:







"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Ain Issa'daki bir kampa saldırıması sonrası IŞİD'li ailelere mensup 785 kişi kaçtı. Bu Osmanlı Halifesi Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki ilk amacıydı. Suriye'de 12 bin IŞİD savaşçısı ve binlerce aile mensubunun bulunduğu bilinen bir gerçek.





Geçtiğimiz ay Amerikan New York Post gazetesi, 'Amerikan medyası neden Erdoğan hükümetinin IŞİD ile bağlantısı üzerinde durmuyor?' diye sordu. Haberde, Erdoğan'ın küresel cihatla bağlantılı olduğu da ortaya kondu.





Gazeteye göre 2012'den bu yana, Türk istihbaratı, Erdoğan'ın gözetiminde, IŞİD'e kaynak ve maddi yardım tedarik ediyor, Türk gümrük yetkilileri Suriye ve Irak'a giden IŞİD görevlilerine göz yumuyor, Suriye'de yakalanan pek çok IŞİD mensubu üzerinde Türkiye pasaportu çıkıyor.





Haberde Erdoğan'ın kızı Sümeyye'nin Şanlıurfa'da yaralı IŞİD mensuplarının tedavisi için bir hastane kurduğu ve sağlık kurulu oluşturduğu da belirtiliyor.





2016'da Wikileaks, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ele geçirilen 58 bin posta yazışmasında IŞİD'in Irak ve Suriye'de çaldığı petrolü nasıl pazarladığını yayınlamıştı. IŞİD ele geçirdiği petrol ve doğal gaz imkânlarıyla dünyanın en zengin terör örgütü olmuştu.





Erdoğan Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar harcadığını söylüyor. Hâlbuki aynı Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere ve sivillere karşı soykırım uyguluyor.





Erdoğan gerçekleştirdiği savaşı insani göstermek için Türkiye'de barınan 3 milyondan fazla mülteciyi Suriye'nin kuzeyine yerleştirmek istediğini öne sürüyor. Bundan dolayı işgale yönelik bir sessizlik sağlanmış olabilir ancak Erdoğan'ın hayali Arap topraklarında genişleyerek İslam Halifeliği Devleti inşa etmektir.





Plan belli oldu; sistematik bir delilikle Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeli mültecinin vatanlarına dönmesi için para ödenecek (Suriye'nin derinliklerine kadar gidebilirler) ve bu şekilde yeni tür bir sömürgecilik yürürlüğe konacak.





Akabinde tüm dünya susturulacak ve Suriye'yi Türkiye işgalinden kurtarma ve IŞİD'i söküp atmak imkânsız hale gelecek. Ancak en ciddi ve en önemli soru devam edecek: Erdoğan, sekiz yıl boyunca eğittiği ve ev sahipliği yaptığı IŞİD'lileri nereye gönderecek?





Erdoğan tarafından tasarlanan el bombası sadece Araplara diz çöktürmeyecek, herkesin önünde patlayacak. Ve işlediği 'savaş suçu'ndan dolayı yargılanamayacak. Herkes, ülkesinin anayasasını deviren, ordu liderlerini küçük düşüren, hâkimlerini görevden alan ve gazetecileri tutuklayan bir diktatöre boyun eğecek. IŞİD terörü tüm dünyaya yayılacak ve kimse bu giyotinden kaçamayacak."