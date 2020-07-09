Samanyolu Haber /Dünya / Mısır ordusundan Türkiye'ye misilleme mi? /09 Temmuz 2020 21:57

Mısır ordusundan Türkiye'ye misilleme mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Libya Ordusu tarafından kullanılan Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen hava saldırı sonrasında yine Türkiye ve Libya'nın Akdeniz'de düzenlemesi planlanan askeri tatbikatın açıklandı günlerde Mısır'dan da bir tatbikat haberi geldi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Mustafa Birol Güger'in haberine göre Al Kahera Wal Nas Televizyonu, Twitter hesabından paylaştığı bir iletide, "Mısır Silahlı Kuvvetleri batı sınırında (Libya), 'Kararlı 2020' tatbikatını yürütüyor" ifadelerine yer verdi. 

TÜRKİYE'YE MİSİLLEME

Mısır ordusunun, Libya sınırında başlattığı tatbikat, Türk Donanması tarafından Doğu Akdeniz'de belirlenen ‘Barbaros’, ‘Turgut Reis’ ve ‘Çaka Bey’ sahalarında gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı tatbikatın basına duyurulmasından hemen sonra geldi. 

Türkiye'nin tatbikat kararı ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve Libya Ordusu tarafından kullanılan, Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Vatiyye Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının hemen ardından gelmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren uçakların kimlikleri belirlenemezken, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mısır ordusundan Türkiye'ye misilleme mi? Sonraki Haber >>

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:48