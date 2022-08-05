Mısır taşıyan üç gemi daha Ukrayna’dan İstanbul Boğazı'na geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna’dan hareket ettiğini bildirdi.Bakanlık açıklamasına göre, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi, Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi, İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.