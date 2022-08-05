Samanyolu Haber /Gündem / Mısır taşıyan üç gemi daha Ukrayna’dan İstanbul Boğazı'na geliyor /05 Ağustos 2022 15:56

Mısır taşıyan üç gemi daha Ukrayna’dan İstanbul Boğazı'na geliyor

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması kapsamında mısır taşıyan üç geminin daha Ukrayna’dan İstanbul Boğazı'na doğru hareket ettiğin aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna’dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi, Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi, İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.
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