Samanyolu Haber /Dünya / Mısır, Trump'ın 'Gazze Planı'na alternatif hazırlıyor /18 Şubat 2025 10:12

Mısır, Trump'ın 'Gazze Planı'na alternatif hazırlıyor

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi insansızlaştırma önerisine karşı, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'yi yeniden inşa etmek için bir plan hazırladığını duyurdu. Bu plana göre, Gazze'de Filistinlilerin yaşayabileceği "güvenli bölgeler" kurulacak ve Mısırlı ile uluslararası inşaat firmaları Gazze Şeridi'nin altyapısını onaracak.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bu planın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesini önlemeyi amaçladığını belirtti. Mısır devlet gazetesi Al-Ahram'a göre, plan Gazze'de Filistinlilerin yaşayabileceği güvenli bölgeler oluşturulmasını ve bu süreçte Mısırlı ve uluslararası inşaat firmalarının Gazze'nin altyapısını onarmasını öngörüyor.

Mısırlı yetkililer, bu planı Avrupalı diplomatlar ve Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle görüşüyor. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve fon sağlanması için çalışmalar yapılıyor.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden çıkarılması önerisi uluslararası tepki çekmişti. Trump, Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak yeniden inşa etmeyi planladığını, ancak Filistinlilerin geri dönmesine izin verilmeyeceğini söylemişti. Filistinliler ise vatanlarını terk etmeyeceklerini belirtti.

Mısır'ın yeniden inşa planı, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına bağlı olarak uygulanacak. İsrail ve Hamas, ateşkesin ikinci aşamasında rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gibi konuları müzakere edecek. İsrail, Hamas'ın bölgede siyasi ve askeri bir güç olarak ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Mısır'ın önerisi, Gazze'yi yönetmek ve yeniden inşa çabalarını denetlemek üzere yeni bir Filistin yönetiminin kurulmasını içeriyor. Ayrıca, Gazze'de eski Filistin Yönetimi polislerinden oluşan bir polis gücünün Mısırlı ve Batılı eğitimli güçlerle takviye edilmesi planlanıyor.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den yetkililer, Mısır'ın önerisini bu hafta Riyad'da yapılacak bir toplantıda tartışacak ve ardından bu ayın sonundaki Arap zirvesine sunacaklar. Mısır'ın planı, Filistinlileri Gazze'den çıkarmadan beş yıla kadar sürecek üç aşamalı bir yeniden inşa süreci öngörüyor.

Plan, ilk altı aylık "erken toparlanma dönemi" boyunca Gazze içinde üç "güvenli bölge" belirliyor. Bu bölgeler konteyner evler ve barınaklarla donatılacak ve insani yardım sağlanacak. 20'den fazla Mısırlı ve uluslararası firma, enkazın kaldırılmasında ve Gazze'nin altyapısının yeniden inşasında görev alacak. Bu süreç, Gazze halkına on binlerce iş imkanı sağlayacak.
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