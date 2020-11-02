Samanyolu Haber /Gündem / Mısır, Türkiye ve İtalya ilk 3 sırada /02 Kasım 2020 23:37

Mısır, Türkiye ve İtalya ilk 3 sırada

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) açıkladı belirtilen verilere göre Akdeniz'i en çok kirleten ülkeler Mısır, Türkiye ve İtalya.

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Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) son raporuna göre, Akdeniz'e her yıl yaklaşık 230 bin ton plastik atık karışıyor. Uzmanların günde 500'den fazla nakliye konteynırına eşdeğer olduğunu belirttiği plastik atığın en büyük kaynağı Mısır, Türkiye ve İtalya.

Araştırmanın sonucuna göre, her yıl doğaya terk edilen plastik atıkların yaklaşık 230 bin tonunun yolculuğu Akdeniz'de son buluyor. "Mevcut taahhütlerin ötesinde iddialı önlemler" alınması gerektiğine vurgu yapan Birlik, "Önemli bir müdahale olmazsa plastik atık kirliği 2040 yılına kadar ikiye katlanacak ve 500 bine tona ulaşarak daha da kötüleşmeye devam edecek" diyor.

Akdeniz'e en fazla plastik atık karıştıran ülkeler Mısır, Türkiye ve İtalya

Euronews'in haberine göre; etrafında bulunan ülkelerin sayısı nedeniyle büyük risk altında olduğu söylenen Akdeniz'e en fazla plastik salan ülkelerin başında yılda 74 bin ton ile Mısır geliyor. Mısır'ı, yılda 34 bin ton ile İtalya, 24 bin tonla ise Türkiye takip ediyor.

Kişi başına düşen rakamlar ele alındığında ise yılda sekiz kiloyla Karadağ, üçer kiloyla da Bosna-Hersek başı çekiyor.

Biyoçeşitliliğin zarar kaynağı

Nesli tükenmekte olan türler hakkındaki kırmızı referans listesiyle tanınan IUCN'nin deniz ve kutup programı direktörü Minna Epps ise "Plastik kirliliği, karasal ile deniz ekosistemlerinde ve biyolojik çeşitliliğinde uzun vadeli bir hasar kaynağıdır" dedi.

Akdeniz'i kirleten ülkelerde çok daha iyi atık yönetimi yapılması gerektiğine dikkat çekilen raporda ayrıca bu sayede plastiğin denize salınımının yılda 50 bin ton azaltılabileceği de belirtiliyor.
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