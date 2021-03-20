Mısır, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler kararından memnun

Mısır Enformasyon Bakanı Usame Heykel, Türkiye'nin İhvan (Müslüman Kardeşler) kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.





Heykel, Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in Türkiye'de yayın yapan televizyon kanallarına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını, bu kararın iki ülke arasındaki tartışmalı konuların müzakere edileceği ortamı oluşturmaya yardımcı olacağını ifade etti.





Mısır Enformasyon Bakanı Heykel, ülkesinin kimseyle düşman olmadığını, ortak çıkarlar temelinde diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.





Türkiye'nin kararını "iyi bir jest" olarak nitelendiren Heykel, "bir ülkeden başka bir ülke için taraflı yayınlar yapılması kabul edilemez bir durum" ifadesini kullandı.





Ne olmuştu?

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir iddia ile Ankara'nın Türkiye'den yayın yapan Mısırlı muhalif kanalları kapatacağı gündeme gelmiş, ancak yetkililer kapatmanın söz konusu olmadığını belirtmişti.





Konu hakkında bir Türk hükûmet yetkilisinin Middle East Eye'a yaptığı açıklamalarda, kablolu yayın yapan Mekameleen ve Al-Sharq'ın yöneticileriyle temasa geçildiğini bildirilmiş ve bu kanallardan, "Mısır hükûmetine yönelik eleştirilerini yumuşatmaları ve Sisi'ye kişisel olarak saldırmamalarını" istediklerini kaydetmişti.