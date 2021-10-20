Mısır, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın liderleri, Atina’da 9’uncusu düzenlenen Üçlü Zirvede dün biraraya geldiler. Zirvede Mısır’ı Akdeniz üzerinden bir denizaltı elektrik kablosuyla Avrupa Birliği’nin enerji piyasasına bağlayacak proje üzerinde taraflar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.







Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah el-Sisi ile Atina’da yaptığı görüşmenin ardından, “Mısır’ın Avrupa ile bağlantısı Yunanistan olacak. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini istiyoruz ve Mısır da esas olarak güneş kaynaklı bir elektrik sağlayıcısı olabilir.” dedi.





Miçotakis, projenin Mısır ile Avrupa arasında bir köprü olacağını ve enerji piyasasında büyük çalkantıların yaşandığı bir zamanda Kahire’nin enerji güvenliğinde kilit bir rol üstlenmesini sağlayacağını söyledi. Mısır geçen hafta Yunanistan ve Kıbrıs ile denizaltı enterkonnektörleri kurmak için iki ayrı anlaşma imzaladı. Bu yılın başlarında Yunanistan, güney Mora bölgesi ile Girit adası arasında denizaltı kablosuyla bir enerji bağlantısını tamamladı.





Yunanistan, deniz sınırları ve deniz yatağındaki enerji kaynakları konusunda Türkiye ile anlaşmazlık içinde olduğu için, Mısır ve İsrail ile Akdeniz’de enerji işbirliğini genişletmeye çalışıyor. Miçotakis, üçlü zirvede Türkiye’yi anlaşmazlık konusunda Atina’ya karşı düşmanca bir politika sürdürmekle suçlayarak “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki komşuları aleyhine emelleri, açıkça daha geniş bölgede barış için bir tehdit oluşturuyor” dedi. Türkiye, Yunanistan’ı, kıyı şeridine yakın birden fazla adayı çevreleyen alanlarda makul olmayan taleplerde bulunmakla suçluyor.







Üçlü zirvede ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Türkiye’ye “uluslararası deniz hukukuna riayet etmesi, devletler hukukuna aykırı tek taraflı eylem ve provokasyonlardan kaçınması” çağrısı yapıldı.

