Mısır'da Gazze için imzalar atıldı

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes kapsamında “Barış Zirvesi” düzenlendi. Trump’ın İsrail’den gelişi geciktiği için 3 saati aşkın rötarla başlayan zirveye 20’den fazla ülkenin lideri katıldı. Zirve’nin açılış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump, konuşmasında, Gazze ateşkesi konusunda Katar ve Türkiye’nin çabalarını övdü.









“BU NOKTAYA GELMEK, 500 İLA 3 BİN YIL SÜRDÜ”





“BU ANLAŞMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORSUNUZ”





“BURADAKİ TÜM LİDERLER, GAZZE'Yİ DÜZELTMEK İSTEDİ”

Burada, her şey onaylanıp tamamlanıyor ve herkes bundan memnun. Herkes bundan memnun. Başka anlaşmalar da yaptım ve insanlar bu kadar umursamıyordu. Büyük anlaşmalar… Bence

büyük anlaşmalar… Ancak bu, roket gibi fırladı. Başlangıcından itibaren böyle oldu.





“'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NIN ORTA DOĞU'DAN BAŞLAYACAĞI’ SÖYLENİRDİ, AMA BU, OLMAYACAK”





LİDERLERDEN ORTAK İMZA

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, şu sözleri söyledi:“Yumuşak başlı insanlardan çok ,sert insanları seviyorum. Nedenini bilmiyorum. Sanırım bu bir kişilik sorunu. Ama Türkiye'den gelen bu beyefendi, aslında dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bu ordunun gücü, onun söylediğinden çok daha fazla. Son zamanlardaki bazı çatışmalara bakarsanız, o en üstteydi, kazanıyordu ve kazandı da. Hiçbir övgü istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Sadece rahat bırakılmak istiyor. O sert bir adam ama benim arkadaşım. Ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.Trump ayrıca, Mısırlı meslektaşı Abdülfettah es-Sisi’ye teşekkür ederek onu “harika bir adam” ve “harika bir general” olarak nitelendirdi.Trump, Gazze'deki savaşı durdurma çabalarını vurgulayarak, “bu noktaya gelmenin 500 ila 3 bin yıl sürdüğünü” söyledi. Trump, Mısır'da “Barış Zirvesi” olarak nitelendirdiği toplantının başında, “Birçok kural ve düzenlemeyi ve daha pek çok şeyi içeren bir belge imzalayacağız. Bu belge çok kapsamlı” dedi. Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin “gerçekten inanılmaz derecede iyi işlediğini” belirtti.Trump, ayrıca şunları söyledi:“Bu anlaşmanın önemini biliyorsunuz ve gerçekten… izlemek çok keyifliydi. Uçakta epey bir süre çeşitli haber yorumcularını dinledim ve hepsi adildi. Bu olayın ne kadar inanılmaz olduğundan bahsediyorlardı. Bu dünya için inanılmaz bir gün, Orta Doğu için de öyle… Medyaya teşekkür etmek istedim. Gerçekten saygılı davrandınız. Keşke diğer konularda da böyle olsanız, ama bu belki de çok şey istemek olur. Ama bu konuda, herkes aynı hissediyor.Küçük bir konuşma yapacağız, ardından liderlerle görüşeceğiz ve basın olmadan biraz vakit geçireceğiz. Sadece burada arkamda bulunan ve odada bulunan bazı kişilere teşekkür etmek istiyorum, çünkü gerçekten çok yardımcı oldular. Ama arkamda oturanlar, dünyanın gördüğü en büyük liderler, en güçlü liderler, en zengin liderler, açıkçası. Bazen bunu söylemek siyasi olarak doğru olmayabilir, ama ben söyleyeceğim. Dünyanın gördüğü en zengin liderler.Buna rağmen, onları tanıdığınızda, her birini tanıyorum. Hayatınızda tanıyacağınız en büyük insanlar ve ülkeleri için gerçekten endişelenen insanlar… Bunun olmasının nedeni, hepsinin bir araya gelip Gazze'yi düzeltmek istemeleriydi. Her şeyi düzeltmek istediler. O kadar çılgın bir hale gelmişti ki… Ama bir araya geldiğimizde ve konuşmaya başladığımızda, her şey çok düzgün ilerledi. O kadar düzgün gitti ki kimse buna inanamadı.Yıllar önce, ben aday olmadan önce, bu Orta Doğu'daki en büyük, en karmaşık anlaşma olacağı konuşuluyordu. Ayrıca, bu, Üçüncü Dünya Savaşı gibi büyük problemlere yol açabilecek bir yerdi. Her zaman, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'dan başlayacağı’ söylenirdi, ama bu, olmayacak. Aslında hiçbir yerde başlamasını istemiyoruz. Bu yüzden, herkese teşekkür etmek istiyorum harika iş çıkardınız. Herkese çok teşekkür ederim.”Açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Trump, ateşkes anlaşmasıyla ilgili “Niyet Beyanı” denilen belgeyi imzaladı. Trump’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al- Sani dahil olmak üzere diğer dünya liderleri de belgeyi imzaladı. İmzalanan belgeyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Trump, “Bu anlaşma geçerli olacak” dedi.