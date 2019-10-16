Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da gizemli keşif: 20'den fazla tabut bulundu /16 Ekim 2019 23:40

Mısır'da gizemli keşif: 20'den fazla tabut bulundu

Antik Mısır Uygarlığı ile ilgili yeni keşifler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak yapılan araştırmalarda 20'den fazla antik tabutun ortaya çıkartıldığı açıklandı.

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Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Luksor kenti yakınlarında 20'den fazla antik, tahtadan yapılmış tabut bulunduğunu açıkladı. Bakanlığa göre tabutların bulunması, "son yıllarda yapılan en büyük ve en önemli keşiflerden biri".

BBC Türkçe'de yer alan habere göre üzerlerindeki, canlı renklerle yapılmış işlemelerin hala görülebildiği tabutlar, Nil Nehri'nin batısında, Asasif Gömütü'ndeki Theban Nekropolü'nde bulundu.

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Birbirleriyle karşılıklı yerleştirilen tabutlerin, iki tabaka halinde bulundukları bildirildi.

Krallar Vadisi yakınındaki Asasif gömütünde yer alan mezarlar, Antik Mısır'ın M.Ö 664-332 yılları arasındaki geç dönemine ait.

Ancak, daha önceki 18. hanedandan (M.Ö 1550-1292) kalma mezarlar da var.
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