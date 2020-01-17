Mısır'da gözaltındaki AA çalışanları kefaletle serbest

İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir adalet yetkilisi, dört çalışanın da 630 dolar değerindeki kefalet karşılığında şartlı tahliye edildiğini duyurdu.







AA Genel Müdürü Şenol Kazancı dün gün içinde yaptığı açıklamada, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz." demişti.





'Müslüman Kardeşler' suçlaması





Mısır İçişleri Bakanlığı, terörist olarak nitelendirdiği Müslüman Kardeşler'in "komplolarını açığa çıkarmak", ve Müslüman Kardeşler'e destek veren ülkeleri tespit etmek amacıyla operasyonu düzenlediklerini belirtti.





Bakanlık, Anadolu Ajansı'nı da ülkede yalan haberler yaymakla suçladı.



