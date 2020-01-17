Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da gözaltındaki AA çalışanları kefaletle serbest /17 Ocak 2020 12:10

Mısır'da gözaltındaki AA çalışanları kefaletle serbest

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan biri Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı.

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İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir adalet yetkilisi, dört çalışanın da 630 dolar değerindeki kefalet karşılığında şartlı tahliye edildiğini duyurdu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı dün gün içinde yaptığı açıklamada, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz." demişti.

'Müslüman Kardeşler' suçlaması

Mısır İçişleri Bakanlığı, terörist olarak nitelendirdiği Müslüman Kardeşler'in "komplolarını açığa çıkarmak", ve Müslüman Kardeşler'e destek veren ülkeleri tespit etmek amacıyla operasyonu düzenlediklerini belirtti.

Bakanlık, Anadolu Ajansı'nı da ülkede yalan haberler yaymakla suçladı.

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