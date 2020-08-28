Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da İhvan'ın geçici lideri tutuklandı /28 Ağustos 2020 15:42

Mısır'da İhvan'ın geçici lideri tutuklandı

Mısır'da yetkililer, yedi yıldır aranan Müslüman Kardeşler hareketinin üst düzey yetkilisi Mahmut Ezzat'ın tutuklandığını duyurdu.

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Mısır İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşler'in geçici olarak "üst düzey rehber" pozisyonuna getirilmiş olan Mahmut Ezzat'ın tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık, 76 yaşındaki Ezzat'ın yurt dışında olduğu söylentilerine rağmen başkent Kahire'deki bir ev baskınında bulunduğunu açıkladı. 

Mahmut Ezzat, Müslüman Kardeşler'in eski lideri Muhammed Badei'nin yardımcılığını yapmıştı. Ezzat, Badei'nin 2013'te tutuklanmasının ardından hareketin geçici lideri oldu.

1928 yılında kurulan Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketi Mısır tarafından "uluslararası terör örgütü" kabul ediliyor.

Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Mursi 2019 yılında yargılandığı sırada hapiste hayatını kaybetti.

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