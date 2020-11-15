Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da tarihe geçecek yeni keşif /15 Kasım 2020 16:47

Mısır'da tarihe geçecek yeni keşif

Mısır'daki antik kentlerden Memphis'te 2500 yıldan da eskiye ait hiç bozulmamış 100'den fazla lahitten oluşan bir keşif yapıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Mısır, 2500 yıldan da eskiye ait hiç bozulmamış 100'den fazla lahitten oluşan bir hazine bulduğunu açıkladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'nin 24 km güneybatısındaki en eski antik başkent Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara nekropolünde birbiri ardına en az 2500 yıl öncesine ait lahitler ortaya çıkarılıyor. 

Bu yılın en büyük arkeolojik keşfi, Sakkara nekropolünün 12 metre derinlikteki üç kuyu mezarından çıktı.

Antik Mısır'ın Geç Dönem ve Ptolemaios Dönemi üst düzey yetkililerine ait mühürlü ahşap tabutlar, medyanın önünde açıldı.  Arkeologların açtığı bazı tabutlardan parlak renkli hiyeroglif resimlerle süslenmiş kefene sarılmış mumyalar çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mısır'ın en eski antik başkenti Memphis'in nekropolü Sakkara, bir düzineden fazla piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlarına ev sahipliği yapıyor.

Antik Eserler ve Turizm Bakanı Halid el Anani, bir hazineyle karşı karşıya olduklarını belirterek "Sakkara'nın tüm içeriği henüz ortaya çıkarılmadı. Kazılar halen devam ediyor. Ne zaman bir lahit kuyusu boşaltsak bir diğerine giriş buluyoruz" dedi. 

© Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mısır'da tarihe geçecek yeni keşif Sonraki Haber >>

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:15