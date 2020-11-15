Mısır'da tarihe geçecek yeni keşif

Mısır, 2500 yıldan da eskiye ait hiç bozulmamış 100'den fazla lahitten oluşan bir hazine bulduğunu açıkladı.





Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'nin 24 km güneybatısındaki en eski antik başkent Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara nekropolünde birbiri ardına en az 2500 yıl öncesine ait lahitler ortaya çıkarılıyor.





Bu yılın en büyük arkeolojik keşfi, Sakkara nekropolünün 12 metre derinlikteki üç kuyu mezarından çıktı.





Antik Mısır'ın Geç Dönem ve Ptolemaios Dönemi üst düzey yetkililerine ait mühürlü ahşap tabutlar, medyanın önünde açıldı. Arkeologların açtığı bazı tabutlardan parlak renkli hiyeroglif resimlerle süslenmiş kefene sarılmış mumyalar çıktı.





UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mısır'ın en eski antik başkenti Memphis'in nekropolü Sakkara, bir düzineden fazla piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlarına ev sahipliği yapıyor.





Antik Eserler ve Turizm Bakanı Halid el Anani, bir hazineyle karşı karşıya olduklarını belirterek "Sakkara'nın tüm içeriği henüz ortaya çıkarılmadı. Kazılar halen devam ediyor. Ne zaman bir lahit kuyusu boşaltsak bir diğerine giriş buluyoruz" dedi.





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