Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da tren kazası: En az 109 yaralı /18 Nisan 2021 18:56

Mısır'da tren kazası: En az 109 yaralı

Mısır'da bir trenin sekiz vagonunun raydan çıkması sonucu en az 109 kişi yaralandı. Bölgeye 50'den fazla ambulans gönderildi.

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Mısır'da bir trenin raydan çıkması nedeniyle en az 109 kişi yaralandı. Başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye'de meydana gelen kazanın ardından bölgeye 50'yi aşkın ambulans gönderildi.

Mısır devlet gazetesi El Ahram, trenin sekiz vagonunun raydan çıktığını, şu an için can kaybı haberi gelmediğini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Kamil el Vezir'in bölgeye gittiği belirtildi. Kaza nedeniyle Kahire-Mansura hattındaki tüm seferler durduruldu. 

Mısır'da mart sonunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en 20 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı. 
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