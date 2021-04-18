Mısır'da tren kazası: En az 109 yaralı

Mısır'da bir trenin raydan çıkması nedeniyle en az 109 kişi yaralandı. Başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye'de meydana gelen kazanın ardından bölgeye 50'yi aşkın ambulans gönderildi.







Mısır devlet gazetesi El Ahram, trenin sekiz vagonunun raydan çıktığını, şu an için can kaybı haberi gelmediğini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Kamil el Vezir'in bölgeye gittiği belirtildi. Kaza nedeniyle Kahire-Mansura hattındaki tüm seferler durduruldu.





Mısır'da mart sonunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en 20 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.